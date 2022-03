Er du en af dem, der har været en tur i sydens sol i februar?

Så har du måske rejst fra Aarhus Airport ligesom over 19.000 andre passagerer, der drog mod blandt andre Gran Canaria, Tenerife og Hurghada.

Til sammenligning var tallet 'bare' 14.054 i januar.

Og det er altså især i vinterferien, at en del rejsende er fløjet afsted mod varmere himmelstrøg, skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Chartertrafikken i lufthavnen gav en fremgang på 34,5 procent i februar måned i 2022 set i forhold til rekordåret i 2019. Noget tyder på, at danskernes rejselyst er vendt tilbage efter corona.

»Vi mærker en stor appetit fra jyderne for at komme ud at rejse igen, og det er en fornøjelse, at vores samarbejdspartnere har nogle attraktive destinationer på hylderne, der kan imødekomme rejselysten«, siger Nicolai Krøyer, som er administrerende direktør i Aarhus Airport.

Lufthavnen har for nylig fået endnu flere charterarrangører ombord, skriver de. Blandt andet Spies Rejser og Atlantis Rejser, ligesom Aarhus Charter har øget udvalget af destinationer.

Når foråret for alvor tjekker ind lige om lidt, er det også startskuddet for højsæsonen for forlængede weekendture til storbyer, lyder det fra lufthavnen.

Samtidig genåbner store dele af Europa efter pandemien, og i takt med de udvidede rejsemuligheder genoptager Ryanair også de ruter, som har holdt pause siden årets begyndelse.

Og sidst men ikke mindst går sommerens solrejser også allerede som varmt brød – der kommer også nye destinationer til, heriblandt Antalya i Tyrkiet.