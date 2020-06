Voksende opsparinger er et udtryk for, at danskerne har polstret sig til dårligere tider, mener privatøkonom.

Coronakrisen har fået danskerne til at lægge flere penge til side, og danskernes opsparinger i bankerne har også været stødt voksende gennem de sidste mange år.

I maj voksede danskernes bankindlån med 12 milliarder kroner til 999 milliarder kroner.

Danskerne er dermed snublende tæt på at runde en billion kroner eller 1.000.000.000.000.

Det viser tal fra Nationalbanken statistikdatabase.

Det svarer til, at personer over 18 år i gennemsnit har 215.000 kroner stående i banken, påpeger økonom.

- Selv om pengene langt fra er ligeligt fordelt blandt danskerne, så peger mange ting på, at robustheden i mange danske familier er til stede, hvor der er midler til at stå imod med i dårlige tider, siger privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Hansen i en kommentar.

Danskernes opsparinger er de senere år skudt i vejret, og det seneste år er opsparingerne vokset med 64 milliarder kroner, påpeger seniorøkonom.

- Det skyldes, at danskerne har oplevet solid privatøkonomisk fremgang, fordi reallønnen er steget pænt, beskæftigelsen har været høj, og renterne har været lavet, Kristian Skriver fra Dansk Erhverv.

- Samtidig har danskerne været forsigtige, og har ikke fuldt omsat indkomstfremgangen til forbrug, siger han.

/ritzau/