De sidste to ugers indefrosne feriepenge bliver udbetalt før påske. Det giver god mening, siger økonom.

De danske lønmodtagere vil i gennemsnit få 9000 kroner i lommen, hvis de vælger at få udbetalt de sidste to ugers feriepenge.

I første runde, hvor tre ugers feriepenge blev udbetalt, valgte 2,3 ud af 3,0 millioner lønmodtagere at få pengene.

Her fik hver lønmodtager i gennemsnit udbetalt 13.451 kroner efter skat.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, forventer, at de fleste også vil bede om at få udbetalt pengene i anden runde.

- Vores forventning er da, at langt de fleste, der valgte at få udbetalt feriepengene i første runde, også vælger at få dem udbetalt til foråret, skriver hun i en kommentar.

Et bredt flertal i Folketinget er onsdag blevet enige om at udbetale de to ugers feriepenge som en del af en økonomisk pakke.

Pengene bliver først frigivet før påske, og det giver god mening, vurderer Louise Aggerstrøm Hansen.

Hun påpeger dog, at de hårdest ramte brancher - herunder restauranter og kulturlivet - blev lidt forbigået, da de første tre ugers feriepenge blev frigivet.

- Det skyldes ikke, at danskerne ikke har lyst til at bruge penge de steder, men snarere at restriktioner og høje smittetal afholder dem fra det.

- Derfor giver det også fin mening at vente med at udbetale pengene til foråret, hvor sandsynligheden for at en række restriktioner er løftet, er større, siger hun.

/ritzau/