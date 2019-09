Den store regulering af finanssektoren betyder, at det er mere besværligt for danskerne at låne penge i banken.

Det gør, at de vælger at tage et kviklån, selvom renten er væsentlig højere, end den er i banken.

Det bekymrer adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.

»Danskere har adgang til hurtige lån på to minutter ved digitalt at aflevere få oplysninger om dem selv. Værsgo – så har du lånt 25.000 kr. Går kunderne i stedet ned i banken, er det hele mere besværligt. Vi har en lovgivning, som forpligter os til på dokumenterbar vis at kende vores kunder indgående, selvom de har været her i 30 år. Vi skal ind og regne rådighedsbeløb ud og plotte tal ind i excelark, se de tre seneste lønsedler og årsopgørelse, og det hele skal gennemgås minutiøst, og kunderne oplever det som enormt besværligt. Jeg mener, at vi kan og bør indrette os anderledes,« siger han til finans.dk.

Lars Petersson mener, at det er blevet besværligt at låne penge i banken. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Lars Petersson mener, at det er blevet besværligt at låne penge i banken. Foto: Christian Liliendahl

Lars Petersson opfordrer derfor politikerne til at give bankerne lidt snor, så de kan gøre, hvad de er sat i verden for - at låne penge ud.

Han ved godt, at det går udover kviklånsfirmaerne, men dem har han ikke ondt af.

Ifølge finans.dk har han ondt af danskerne, der optager et hurtigt lån, som senere kan medføre økonomisk uføre.

Petersson synes, det er blevet sådan, at bankerne skal behandle deres kunder på en måde, som de ikke ønsker, hvis de vil undgå at blive hængt ud i pressen.

Lars Petersson opfordrer politikkerne til at give bankerne lidt snor, så de kan låne penge ud, som de er sat i verden for at gøre. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Lars Petersson opfordrer politikkerne til at give bankerne lidt snor, så de kan låne penge ud, som de er sat i verden for at gøre. Foto: Christian Liliendahl

Lars Petersson fortæller, at bankerne er ved at blive reguleret ihjel, men understreger, at de nok skal overleve.

Han påpeger samtidig, at de går ud over almindelige borgere, fordi det er svært for danskerne at dække et lille og simpelt lån i bankerne.

Petersson ser gerne, at man skaber et dialogforum med politikerne, så man kan fortælle om, hvordan reguleringen påvirker samfundet.

Finans.dk har prøvet at få en kommentar fra erhvervsminister, Simon Kollerup, men uden held.