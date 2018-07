De seneste 16 år har møbelgiganten Hay leveret ikoniske stole, borde og sofaer til danskernes hjem. Store dele af befolkningen har udtalt designfirmaet som 'hæi' eller 'hey', hvilket viser sig som værende helt forkert.

Hay-stifteren, Rolf Hay, præsenterer nemlig sit firma som 'haj' - altså ligesom fisken - fordi det gør man, hvor han kommer fra. Det skriver Berlingske.

»I Horsens, hvor vi kommer fra, siger man haj. Men hæi er da helt fint med os,« siger Rolf Hay.

Hvordan har du udtalt 'Hay'?

Rolf Hay stiftede i 2002 møbelfirmaet med sin kone, Mette Hjort Hay. I regnskabsåret 2016 til 2017 kunne holdingselskabet præstere et overskud knap 21 millioner kroner. Det er en stigning på 37,5 pct. i forhold til året forinden og det bedste resultat nogensinde.

I dag er den succesfulde møbelvirksomhed ejet af ægteparret Hay, Bestseller-milliardæren Troels Holch Povlsen og den amerikanske møbelproducent Herman Miller Inc.

Hay opererer globalt og har forhandlere i de fleste lande samt flagskibsbutikker i Europa og Asien.