Der blev investeret 3,7 milliarder kroner i danske fonde i januar. Det er det største beløb i næsten et år.

Nyheden om verdens undergang er stærkt overdrevet.

Det er i hvert fald tilsyneladende indstillingen hos danske investorer, der i januar trodsede dommedagsprofetier om geopolitiske spændinger og økonomisk uro og investerede løs.

I årets første måned blev der således købt investeringsbeviser i danske fonde for 3,7 milliarder kroner, hvilket er det største beløb i 11 måneder.

Det skriver Finans Danmark i en pressemeddelelse onsdag morgen.

- Efter to år med en meget begrænset tilgang af nye investeringsmidler i danske fonde er vi kommet godt fra land i 2024, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Til sammenligning lød den samlede investering i hele 2023 og hele 2022 på henholdsvis en milliard kroner og fem milliarder kroner.

Selv om januar ofte er en stor investeringsmåned, da flere fonde betaler udbytte, forklarer det ikke hele tendensen ifølge Birgitte Søgaard Holm.

- En del forklaringen er nok også den faldende inflation og de flotte afkast, som markederne har leveret de sidste måneder af 2023 og i starten af 2024. Det giver større optimisme og købelyst blandt investorerne, lyder det.

Selv om investeringslysten tilsyneladende så småt er vendt tilbage, er den stadig under niveauet under nedlukningerne i 2020 og 2021.

Da blev der ifølge Finans Danmark cirka investeret henholdsvis 80 milliarder kroner og 70 milliarder kroner.

- De sidste fire år har været ekstreme, når vi ser på danskernes lyst til at investere i danske fonde, siger Birgitte Søgaard Holm.

- Selv om det er for tidligt at sige noget om hele investeringsåret 2024, så kan tallene for januar være første tegn på, at vi i år bevæger os væk fra ekstremerne og hen mod noget mere gennemsnitligt.

/ritzau/