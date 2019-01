Selv om Stof 2000 har udvidet sortimentet med hobbyartikler, har det ikke bragt kæden på tilstrækkelig ret kurs. Tirsdag lukkede 15 af i alt 25 butikker.

»Ændringen i sortimentet er kommet for sent, og derfor har det været en begrænset succes,« erkender bestyrelsesformand Claus Madsen.

Siden kæden sidste år fremalgde et årsregnskab med et minus på 6,1 millioner kroner, har et svigtende julesalg ikke gjort situationen bedre for kæden. Egenkapitalen er halveret, og fokus er nu på at få tilført frisk kapital til kæden.

Her kigger man primært på kædens hovedaktionær og direktør, Keld Askær.

I en pressemeddelelse siger han, at han er klar til at investere i virksomheden.

Men kæden vil også søge samarbejde med eksterne parter.

En fusion med andre kæder i branchen har været overvejet, men det bliver det ikke til i denne omgang, oplyser Claus Madsen.

'Vi arbejder p.t. på en plan, som muliggør vækst fremadrettet, og vi er åbne over for henvendelser fra investorer og potentielle samarbejdspartnere, der vil

være med til at videreudvikle virksomheden,' hedder det i pressemeddelelsen.

Kunne du finde på at sy tøj selv?

Det er i øvrigt ikke første gang, butikskæden er havnet i økonomisk uføre.

Tilbage i 2016 gik selskabet, der har hovedsæde i Odense, også i rekonstruktion efter underskud i fem ud af de syv seneste regnskaber. Dengang endte krisen i en konkurs, hvorefter de nuværende ejere overtog.

Når det igen er gået så skidt, som tilfældet er, skyldes det ifølge Claus Madsen, at danskerne generelt syr mindre selv.

»Min kone har en symaskine, som jeg ikke ved, hvor er. Den har ikke været brugt i mange år. Det er et meget godt billede på situationen,« siger han.

Det samme billede får man, hvis man kigger i Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks.

Heraf fremgår det, at salget af stoffer med mere er faldet fra indeks 114 i oktober 2012 til indeks 95 i okotober 2018, hvilket svarer til et fald på 17 procent.

Generelt er det blevet mindre populært at sy sit tøj selv, påpeger retailekspert og trendforsker Louise Byg Kongsholm, der er administrerende direktør i PEJ-Gruppen.

»Prisen på tøj er ikke steget over de sidste 15 år. De er faktisk faldet over tid. Samtidig er tøj tilgængeligt alle steder i dag. Det er meget nemt at købe tøj i supermarkeder, på nettet og i detailbutikker,« siger hun og fortsætter:

»Og så er der tiden: Vi forsøger at få 27 timers aktiviteter presset ned i døgnet på 24 timer. Det kræver tidsmæssigt overskud at sy, og det har de fleste ikke i dag.«

Til gengæld er håndarbejde stadig på mode. Det er ikke nemt at tage symaskinen under armen, men strikketøjet kan man nemt have med i tasken.

»En hjemmestrikket sweater sender det ultimative symbol på overskud,« siger Louise Byg Kongsholm.

Stof 2000 har hovedsæde i Odense og beskæftigede indtil i dag 150 medarbejdere i kædens 25 butikker.