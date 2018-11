Pensionskasser forventer lavere afkast på aktier og obligationer i årene frem. Det giver lavere pension.

Danskerne får formentlig lidt færre penge at forsøde alderdommen med i fremtiden.

Sådan lyder det fra et ekspertråd, der har haft til opgave at lave nye prognoser for danskernes pensioner.

Forventningen skyldes, at der er udsigt til en periode med lavere afkast på aktier, obligationer og ejendomme.

Dermed kommer pensionsopsparingerne ikke til at vokse i samme takt, som man tidligere forventede.

- Vores forventning er, at vi går en tid med lavere afkast i møde. Og det får selvfølgelig konsekvenser for danskernes pensionsopsparinger, siger Jesper Rangvid, formand for ekspertrådet, i en pressemeddelelse.

Der er stor forskel på, hvor meget man bliver ramt af de nye prognoser. Det afhænger af alder og den type opsparing, man har valgt.

Nuværende pensionister vil stort set ikke opleve nogen forskel i deres pensioner.

Anderledes er billedet for de danskere, som har lang tid igen på arbejdsmarkedet.

De kan forvente et fald i den forventede udbetaling på op til syv procent.

- Selv om det ikke er sjovt at sænke forventningerne til nogle danskeres pensionsopsparinger, gør vi det for at skabe mest mulig sikkerhed omkring danskernes pensionisttilværelse, siger Per Bremer Rasmussen, der er direktør i Forsikring & Pension, i en pressemeddelelse.

- De danske pensionsopsparere skal have et så realistisk billede som muligt af, hvad de kan regne med at få udbetalt i lyset af den ændrede økonomiske virkelighed, siger han.

Rådet, der har lavet de nye prognoser, er nedsat af de to organisationer Forsikring & Pension og Finans Danmark.

De repræsenterer forsikrings- og pensionsbranchen samt banksektoren.

/ritzau/