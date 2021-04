I første kvartal var der bolighandler for 72,7 milliarder kroner ifølge beregninger fra Arbejdernes Landsbank.

Trods coronakrisen bød 2020 på masser af fart på boligmarkedet, og den er fortsat ind i det nye år.

I januar, februar og marts er der handlet boliger for et rekordbeløb. Det viser beregninger foretaget af Arbejdernes Landsbank.

- Hvis man troede 2020 gik stærkt, er 2021 altså startet i et endnu højere tempo, siger cheføkonom Jeppe Juul Borre.

Bolighandlerne beløb sig i første kvartal til 72,7 milliarder kroner ifølge bankens beregninger.

Det er 11,2 milliarder kroner mere end kvartalet før, hvor der blev handlet for det næsthøjeste beløb i de 17 år, banken har kigget på.

Selvom det går særdeles stærkt på boligmarkedet, er priserne ifølge Jeppe Juul Borre ikke kommet ud af trit med virkeligheden.

- Men det er klart, at med de prisstigninger, vi har set den seneste tid med tocifrede stigninger det sidste år, så begynder man nogle steder i landet at banke på, hvad rammerne kan holde til, mener han.

Udviklingen er da heller ikke gået forbi næsen på statens finansielle risikoovervåger - Det Systemiske Risikoråd.

Rådet varslede i marts, at det på det næste møde i juni forventer at henstille til, at der gribes ind. Det har finansminister Nicolai Wammen (S) dog afvist.

Økonom Jeppe Juul Borre forventer, at prisstigningerne løjer af.

- Det skyldes et ventet stigende udbud, der kommer til at tage noget af luften ud af markedet, og så er renterne også steget (hvilket gør det dyrere at låne penge, red.), vurderer han.

Fra 2017 til 2019 blev der handlet boliger for mellem 35 og 45,9 milliarder kroner hvert kvartal, inden det tog fart i andet kvartal 2020.

Nogle kvartaler var summen altså halvt så stor som nu. Stigningen hænger ifølge Jeppe Juul Borre sammen med, at både antallet af handler og priserne i øjeblikket er rekordhøje.

- Det giver til sammen denne her historisk høje handelsaktivitet målt i milliarder.

- Når vi kigger på andre dele af økonomien som bruttonationalproduktet (bnp), så er aktiviteten som procentdel også rekordhøj, siger han.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

- Så (udviklingen, red.) kan ikke alene forklares med inflation og udviklingen i den generelle økonomiske aktivitet. Boligmarkedet har haft rigtig meget fart på i første kvartal, lyder det fra økonomen.

Bankens beregninger er lavet ud fra data om antallet af handler i landets kommuner og kvadratmeterprisen fra Boligsiden. Boligstørrelsen i kommunerne er hentet hos Danmarks Statistik.

