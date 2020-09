Der var tæt på fem millioner overnatninger i feriehusene i juli, viser tal fra Danmarks Statistik.

Der var rift om feriehusene i juli. Her var der 4,8 millioner overnatninger, hvilket gør måneden til den bedste juli nogensinde.

Det viser tal fra Danmark Statistik.

Det var særligt danskernes rejselyst, som gav flere overnatninger. Danske gæster stod for tre millioner overnatninger i juli.

Det er omtrent en fordobling i forhold til juli i 2019. Det kompenserede for, at de tyske overnatninger faldt med omkring 620.000.

Størst fremgang var der ved Vesterhavet og i Nordjylland, som traditionelt er de mest populære områder i Danmark.

Mens billedet tegnede positivt for feriehusene, var hotellerne omvendt i krise. Her gik overnatningstallet tilbage med 27 procent.

- Hotellerne og hele storbyturismen er i alvorlig krise, lyder det fra Sune K. Jensen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Industri, i en kommentar.

- Mens danskerne og til en vis grad tyskerne holdt ferie langs de danske kyster, stod hotellerne tomme.

- Det er vigtigt, at vi hjælper disse virksomheder godt igennem lavsæsonen, som vi nu er på vej ind i, lyder det fra Sune K. Jensen.

Trods den stærke juli har restriktioner og grænselukning for at mindske smitten med coronavirus kostet to millioner feriehusovernatninger, hvis man ser på hele året. Det er en tilbagegang på 17 procent fra sidste år.

For resten af året tegner billedet dog positivt. Der er booket 285.300 husuger, hvilket er 27 procent flere end samme tid sidste år.

Også her er det danskerne, som trækker læsset. Danskernes bookinger er steget med 74 procent, mens tyskernes er steget med 27 procent.

Det er dog ikke nok til at indhente det tabte, vurderer Danmarks Statistik:

- Det kan ikke forventes, at de gode bookingtal for resten af året opvejer tabet af overnatninger under nedlukningen, lyder det.

/ritzau/