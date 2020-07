Forbrugertilliden holdt sig stabilt i juli. Dermed er optimismen fra før coronavirus ramte ikke vendt tilbage.

Forbrugertilliden holdt sig nogenlunde stabilt i juli. Dermed ligger den fortsat ganske lavt efter voldsomme dyk i april udløst af coronakrisen.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Mens synet på Danmarks økonomi er bedre end for et år siden, så trækker faktorer mere relateret til forbrugerne selv indekset ned.

- Et forværret syn på familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden og et fald i købelysten er med til at holde forbrugertilliden nede, skriver Danmarks Statistik.

Forbrugertilliden tog et historisk stort dyk fra 3,3 i februar til minus 11,9 i april. I maj og juni vandt tilliden meget af det tabte tilbage, men ligger i juli fortsat på minus 2,9.

Tallet for forbrugertilliden bliver udregnet på baggrund af en række spørgsmål til danskere.

Her viser tallet for juli et fald i vurderingen af, hvordan de adspurgte ser deres økonomi sammenlignet med for et år siden. Samtidig er de adspurgte blevet mindre positive når det kommer til, om det er et godt tidspunkt at købe større ting som fjernsyn eller vaskemaskine.

- De sidste måneders stigninger er bestemt en glædelig nyhed, men vi kommer ikke uden om at forbrugerne stadig er i dårligere humør end før krisen.

- Vi står aktuelt i en dyb recession og mange mistede arbejdspladser. Vores hovedscenarie er dog fortsat, at det bliver en kort recession.

- Man fristes næsten til at sige, at når nu stormen skulle komme, så kom den egentlig på et meget godt tidspunkt, skriver økonom ved Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad i en kommentar til tallene med henvisning til, at økonomien var i særdeles god gænge før krisen.

Både han og cheføkonom i Sydbank Søren V. Kristensen noterer sig, at forbrugertilliden kan stige i takt med, at krisen kommer mere på afstand og at danskerne får udbetalt deres feriepenge.

/ritzau/