Der er rift om de huse, der er til salg, og tit er det svært at finde lige præcis det hus, man drømmer om.

Derfor støvsuger danskerne nærmest markedet for byggegrunde i øjeblikket.

I hvert fald er lysten til at bygge eget hus steget markant de seneste år.

Det skriver Finans.dk, som har set nærmere på tal fra Finans Danmark.

De viser, at der alene i marts blev givet 10.234 lånetilbud til boligkøb og nybyggeri. Af dem var 2.545 lånetilbud til nybyggeri af boliger og sommerhuse.

Tallene fra Finans Danmark viser også, at der de seneste 3,5 år er blevet indhentet 7.000 lånetilbud i gennemsnit månedligt.

»Interessen for at bygge sin egen bolig er nået helt nye højder. Der er rift om de eksisterende boliger på markedet, og boligudbuddet er faldet markant det seneste år. Samtidig er udbudspriserne steget. Det er alt sammen med til at gøre det mere attraktivt at bygge nyt,« siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, til Finans.dk.

Det kan være svært at finde drømmeboligen, men det kan også være noget af en udfordring at finde et sted, når man kan bygge sig eget fra grunden.

(Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann

Den store interesse for at bygge selv betyder nemlig også, at antallet af byggegrunde til slag er det laveste siden starten af 2015.

I slutningen af marts var der 3.089 helårsgrunde til salg. Det er det laveste siden starten af 2015, viser tal fra Boligsiden.

Og det er ikke kun byggegrundene, som bliver revet væk.

Noget tyder på, at boligmarkedet generelt eksploderer i løbet af 2021, hvor danskerne også står i kø for at købe eksisterende huse og sommerhuse.

B.T. skrev i marts måned om forudsigelser fra Nationalbanken, som spår, at huspriserne i år vil være 9,7 procent højere end sidste år. I den seneste prognose fra december blev blot spået en prisstigning på 3,0 procent