Danskerne synes at være ligeglade med, at Dressmann er et af Nordeuropas største modehuse. Og det kan ses i regnskabet.

Norske Dressmann, der er ejet af milliardærerne Petter, Marius og Joakim Varner, satsede i årene inden finanskrisen på at erobre det danske marked, men slog fejl og måtte lukke størstedelen af deres herretøjsbutikker.

Siden har Dressmann levet en omtumlet økonomisk tilværelse i Danmark. 2020 blev ingen undtagelse, hvor Dressmann A/S igen lukkede flere butikker i Danmark, skriver RetailNews.

Regnskabet for sidste år afslører et underskud på 68,8 mio. kr. Tabet skyldes bl.a., at selskabet lukkede fem Levi’s-butikker samt effekten fra coronakrisen.

»Selskabets butikker har i en periode i foråret 2020 og fra midten af december 2020 og den resterende del af året været tvangslukket, hvilket har påvirket såvel omsætning og resultat,« skriver ledelsen.

I 2007 lukkede Dressmann 15 ud af 20 butikker herhjemme, og i dag har de kun to fysiske butikker tilbage i Danmark. Nemlig Dressmann og Dressmann XL på Fisketorvet i Købehavn.

Men selvom salget i de to danske butikker ikke lige frem er prængende, så går der nok lidt tid, før det rigtig kan mærkes hos Dressmann A/S. Egenkapitalen i Dressmann A/S er nemlig opgjort til 866 mio. kr.

