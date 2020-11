Unge danskere kan se frem til den korteste pensionisttilværelse sammenlignet med andre OECD-lande.

Danske unge har udsigt til den korteste andel af voksenlivet som pensionister af alle landene under de vestlige landes samhandelsorganisation OECD.

Det viser en analyse fra OECD, der arbejder for økonomisk samarbejde og udvikling. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Forklaringen er Danmarks beslutning om at lade pensionsalderen stige i takt med middellevetiden. Det betyder, at flere leveår er lig med flere år på arbejdsmarkedet.

I flere andre lande stiger pensionsalderen også. Men her er bytteforholdet ikke en til en. En del af levetidsforøgelsen går til flere arbejdsår, mens resten går til flere pensionistår.

I Danmark står de unge til at få knap en fjerdedel af voksenlivet på pension, mens det i andre lande er en tredjedel.

Sammenligningen bygger på det senest kendte om pensionsreformer og udviklingen i middellevetiden i de enkelte lande.

Ifølge Finans har den danske regering fremsat et lovforslag om at hæve folkepensionsalderen til 69 år fra 2035.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger til Finans, at han finder det "grundlæggende rimeligt", at folkepensionsalderen stiger i takt med levealderen.

Han tilføjer, at regeringen også indfører en ny ret til tidlig pension. Det er aftalt blandt et flertal i Folketinget.

- Vi står helt ved velfærdsaftalen fra 2006, da den er med til at sikre fundamentet under dansk økonomi og finansieringen af vores alles velfærd.

- Men forudsætningerne for den stigende pensionsalder har ikke været opfyldt, for der har ikke været ordentlige muligheder for at trække sig tilbage for dem, der er startet på arbejdsmarkedet tidligt, siger han.

/ritzau/