Det danske firma Peakon er blevet solgt for 700 mio. dollar – svarende til 4,3 mia. kroner – til det amerikanske selskab Workday.

Peakon er et såkaldt vækstfirma, der blev stiftet i 2014 af Kasper Hulthin, Phil Chambers, Dan Rogers og Christian Holm, og selskabet omsatte for 122 mio. kroner i seneste årsregnskab og har omkring 200 ansatte.

Det skriver Finans.

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har arbejdet sammen med de nu meget rige iværksættere i sit tidligere firma Podio, og han reagerer på nyheden på LinkedIn:

»For mig er Peakon historien om, at små succeser kan avle store succeser. Phil, Kasper og Christian var alle med til at bygge Podio og mødte hinanden der. Vi solgte Podio i 2012, og jeg har nogle gange fortrudt, at vi solgte. Men når jeg ser på, hvad det banede vejen for, så ser man, hvordan ting bygger ovenpå hinanden. Og så forsvinder fortrydelsen,« skriver Tommy Ahlers.

Peakon beskæftiger sig med medarbejderengagement og tilfredshed via en digital platform, og det lægger sig meget godt op ad opkøberen Workday, der ifølge Finans beskæftiger sig med 'amerikansk on-demand økonomistyring og software til forvaltning af menneskelig kapital'.

Peakon har længe været en succeshistorie, og årsagen har Kasper Hulthin tidligere åbnet op for over for ITWatch.

»Det har altid været sådan i Peakon, at vi sigter meget højt, for man rammer nogenlunde i den retning, man sigter. Vi er ikke lykkedes med alting, men vi er lykkedes med meget,« sagde han i 2018.