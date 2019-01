En forbruger har netop vundet en sag mod teknologigiganten Apple.

Det oplyser Forbrugerklagenævnet i en pressemeddelelse.

I sagen havde en forbruger i januar 2012 købt en Apple Macbook Pro. Computeren viste sig dog at have en produktionsfejl, som Apple anerkendte.

De tilbød derfor i februar 2015, at forbrugere med den pågældende computer kunne få den repareret gratis hos Apple eller en autoriseret Apple-servicepartner.

I maj 2015 opdagede forbrugeren i sagen så en fejl på sin computer og indleverede den til en autoriseret Apple-servicepartner.

I maj 2017 opstod samme fejl så igen, men denne gang blev forbrugerens klage afvist.

Apples begrundelse var, at tilbuddet var givet som en service uden retlige forpligtelser, og at computeren derfor ikke længere var omfattet af hverken tilbud eller en garanti.

Men så let slap Apple altså ikke.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Forbrugerklagenævnet vurderede nemlig på baggrund af ordlyden i Apples tilbud, at producenten hæftede for reparationen.

Forbrugeren vandt derfor sagen på baggrund af, at Apple ikke havde levet op til aftalen, fordi reparationen ikke var ordentligt udført.

Derfor modtog forbrugeren en erstatning på 2.500 kroner.

»Det er vigtigt, at du klager til sælgeren eller reparatøren hurtigst muligt, hvis en reparation ikke er ordentligt udført. Du kan have krav på at få afhjulpet fejlen eller eventuelt få erstatning, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et tab,« siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann i pressemeddelelsen.