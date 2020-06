Navnet Ib Nymark Hegelund er ikke et, de fleste vil genkende. Men faktisk er han en dansk milliardær, der har tjent sin formue gennem gamle investeringer.

Han er også en ganske anonym mand. Man kan ikke finde kontaktoplysninger på ham, der findes ingen billeder af ham, og han har ikke tidligere udtalt sig eller givet interviewes. Det skriver Finans.

Men Ib Nymark Hegelund kan altså i regnskabsåret 2019/2020 fremvise et overskud i sin virksomhed på 1 milliard kroner efter skat.

Tilbage i 1982 startede han firmaet Imbtech A/S. Og det er igennem det firma, den aarhusianske rigmand har tjent sine milliarder. I virksomhedens regnskab kan man nemlig læse, at det økonomiske resultatet alene er opnået ved større investeringer.

'Koncernens resultat er ikke opnået ved kursfaldsspekulation eller lignende og er alene betinget af positiv udvikling i koncernens største investeringer, som alle er mere end 30 år gamle. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende,' står der i regnskabet.

Det betyder også, at Imbtech har en egenkapital på 4,5 milliarder kroner. Derudover har firmaet også investeringsejendomme for 120 millioner kroner og aktiver for 4,8 milliarder kroner. Langt størstedelen af aktiverne udgør værdipapirer.

Hvilke investeringer, der er skyld i milliardindtægten, fremgår ikke. Men man ved, at Ib Nymark Hegelund tidligere har solgt ejendomme på Strøget i Aarhus til blandt andet Bestseller og Arbejdernes Landsbank.

Investeringer har dog tidligere også slået fejl for Ib Nymark Hegelund. Tilbage i 2016 tabte han 852 millioner.

Den ukendte og mystiske milliardær flyttede i 2010 til Schweiz.

Han solgte sit hus i Risskov ved Aarhus - Jyllands dyreste hus til 50 millioner kroner - og købte det historiske slot Villa Cattaneo i byen Paradiso i Schweiz til den nette sum af 110 millioner kroner.