Den danske finansmand Morten Hummelmose har spundet guld i 2019.

Hummelmose, der er partner i den store kapitalfond EQT, kunne tirsdag præsentere årsregnskabet i sit personlige selskab, Frececo, for 2019 - og det var succesfuldt.

Selskabet gik ud af 2019 med et overskud på mere end 2,2 milliarder kroner. Helt præcist 2.244.523.000 kroner.

Det skriver Børsen.

Det store overskud kommer primært på baggrund af, at den store kapitalfond blev børsnoteret i september 2019, og siden da har aktien taget et kvantespring opad på aktiemarkedet.

I marts kom det frem, at aktien var steget med 130 procent, og Morten Hummelmose ejede på det tidspunkt 3,2 procent af den svenske kapitalfond. Det gjorde hans aktieposition i EQT cirka 3,4 milliarder kroner værd.

'Jeg fik muligheden for at investere i selskabet på et tidligt tidspunkt, og jeg er glad og stolt over at have været med på rejsen,' skriver Morten Hummelmose tirsdag i et svar til Børsen.

De lidt over 2,2 milliarder kroner svarer til en indtjening på lidt over seks millioner kroner om dagen i 2019. Ifølge Børsen besidder Morten Hummelmose dog en egenkaptial på tre milliarder kroner.

Kapitalfonden lever af at overtage virksomheder og sælge dem videre. EQT ejer globalt mere end 90 virksomheder, heriblandt Flying Tiger, Fertin Pharma og Huscompagniet i Danmark.