Christian Damgaard Møller grundlagde AV-Cables i 2006, og det er siden blevet en af Danmarks største internetforhandlere af elektroniktilbehør.

Nu har han solgt 100 procent af aktierne til en svensk detailkæde.

Det skriver Finans.

Køberen af virksomheden er den svenske detailkæde Kjell & Company.

»Jeg startede min virksomhed hjemme i parcelhuset, og siden er det gået stille og roligt fremad. Det her er nok en typisk iværksætterhistorie, hvor man går fra at starte noget op og så sælge det til sidst,« siger Christian Damgaard Møller til Finans.

Kjell & Company er ejet af kapitalfonden FSN og Dahnelius-familien.

Kæden blev grundlagt for over 30 år siden, og de har nu mere end 120 butikker i både Sverige og Norge og en stor netbutik. Den årlige omsætning ligger på omkring to milliarder kroner.

AV-Cables havde sidste år en omsætning på omkring 200 millioner kroner.

Der er ikke oplyst en pris på handlen, men Christian Damgaard Møller siger til Finans, at det er en god handel for ham.

Christian Damgaard Møller fortsætter som administrerende direktør i virksomheden.