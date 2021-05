En dansker har nu to gode grunde til at glæde sig over, at vedkommende købte Bitcoins i 2012.

Dels voksede værdien af kryptovalutaen sidenhen til et stratosfærisk niveau, dels var den anseelige gevinst skattefri.

Det fremgår af en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Ifølge revisionsselskabet, BDO, er det første gange nogensinde, at det er lykkedes for en investor at vinde en skattesag om bitcoins.

Danskeren købte 4,63 Bitcoins for blot 149,50 kroner. Det var altså prisen for fire bitcoins i 2012. I dag koster én Bitcoin 350.827 kroner.

De fire Bitcoins blev imidlertid solgt i 2017 og 2018, og det gav en gevinst på 215.272 kroner.

Skattestyrelsen har dog hævdet, at danskeren skulle betale skat af gevinsten.

Det har ført til en sag, der i maj er blevet afgjort i Landsskatteretten.

‘Landsskatteretten fandt, at klageren ved købet af bitcoins i 2012 ikke havde spekulationshensigt,’ lyder afgørelsen.

Danskeren har forklaret, at han købte sine bitcoins, fordi han var medlem af en forening, som arrangerede foredrag om bitcoins.

Købet skete blandt andet med henblik på betaling af kontingent til foreningen. Ifølge den danske bitcoin-investor betalte han i 2013 én bitcoin i kontingent.

I Landsskatterettens afgørelse henvises der til, at der på købstidspunktet ikke har været hensigt om videresalg. Derfor var der ikke tale om spekulation, og derfor skulle der ikke betales skat.

Ifølge BDO har ‘Skattestyrelsens praksis hidtil været benhård forstået på den måde, at der kun findes ganske få afgørelser, hvor styrelsen har anset det for godtgjort, at en investering ikke var sket i spekulationsøjemed,’ skriver revisionsselskabet i et nyhedsbrev.

BDO skriver videre at afgørelsen vil kunne hjælpe andre investorer, der købte bitcoins dengang, hvor næsten ingen vidste, hvad den slags var.