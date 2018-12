Danske Christian Bagger har landet et særdeles flot job.

I starten af det nye år tiltræder han stillingen som Senior Vice President for hotelkæden Clarion Hotel.

Det skriver Clarion Hotel i en pressemeddelelse.

Hotelkæden er en del af Nordic Choice Hotels, der driver op imod 200 hoteller i Norden under varemærkerne Comfort, Quality og Clarion. I pressemeddelelsen står det helt klart, at Christian Bagger skal have et stort fokus på hotelkædens gæster.

»Vi skal være de bedste til innovation i hotelbranchen, og med Christen Bagger sikrer vi, at vi har det rette fokus, at vi har drive og sammen med alle vores passionerede medarbejdere aldrig glemmer, at det er gæsten, det hele handler om,« udtaler Nordic Choice Hotels Chief Operating Officer, Katalin Paldeak.

Christian Bagger kommer fra et job som chef i Rainmaking Innovations.

40-årige Christian Bagger, der bor i København, fortæller desuden, at han er stolt over sit nye job og glæder sig til den kommende 'rejse'.

»Jeg er stolt over at være med i Clarions fortsatte udvikling i Norden. Den passion, jeg allerede har oplevet i virksomheden, er helt unik. Min opgave er at skabe forandring og drive. Jeg er en utålmodig sjæl og glæder mig derfor til at gå i gang. Det bliver en sjov rejse, siger Clarion Hotels nye Senior Vice President Christen Bagger.