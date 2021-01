En dansker anklages for omfattende brand i USA. Forsvarer forsøger at få sagen afvist og få ham til Danmark.

I et amerikansk fængsel sidder en dansker i 50'erne fortsat fængslet, efter at han i juni 2018 blev anholdt for at have forårsaget en af de værste skovbrande i delstaten Colorados historie.

Men sagen mod den danske mand står endnu ikke til at komme for retten, og den er modsat heller ikke blevet afvist af dommeren.

Sådan er status, efter at der torsdag aften dansk tid var endnu et retsmøde ved en domstol i den amerikanske delstat.

Her kunne dommer Gregory Lyman fortælle, at danskeren fortsat vurderes til at være ude af stand til at deltage i en retssag. Onsdag skulle danskeren på ny være vurderet af eksperter, men han afviste at blive transporteret derhen.

- Jeg vil gerne have ham vurderet, men omvendt hader jeg tanken om at tvinge nogen til at blive transporteret, sagde anklager Cynthia Kowert under retsmødet torsdag, som kunne følges via en videoforbindelse.

Dommeren udtalte, at eksperterne på ny skulle forsøge at få danskeren vurderet, men det i stedet kan foregå online. Spørgsmålet er, om den danske mand kan blive klar til en retssag.

Danskerens advokat, Jane Fisher-Byrialsen, mener dog ikke, at der er brug for at få danskeren vurderet igen. Hun fortalte, at danskeren nu har været fængslet i over 30 måneder.

- Vores synspunkt er, at der ikke er brug for en ny evaluering, sagde hun på retsmødet og fortalte videre:

- Vi mener bestemt, at han er ude af stand til at deltage i en retssag.

Advokaten mener, at sagen mod danskeren bør afvises, når han ikke er i stand til at deltage.

- Jeg er virkelig ked af, alt det der er sket, men jeg mener, at det rigtige er at afvise sagen, siger Jane Fisher-Byrialsen.

Skulle retten på et tidspunkt afvise sagen, vil danskeren ikke blive sat på fri fod i USA. Han har opholdt sig ulovligt i landet og står dermed til at blive udvist til Danmark.

Det var en af de værste skovbrande i Colorados historie, som hærgede delstaten i sommeren 2018.

Et område på over 43.000 hektar er ødelagt, og det samme er 141 boliger. Danskeren er derfor anklaget for 141 tilfælde af brandstiftelse.

Branden startede ved danskerens hjem.

Undervejs i sagen har danskeren skiftet forklaring. Han fortalte i første omgang, at han brændte noget affald af, og at det spredte sig til nærliggende buske. Det har mediet Alamosa News rapporteret.

Men han har siden fortalt, at han havde grillet på en bålplads i jorden, og at han troede, at ilden var gået ud. Han lagde sig til at sove, og han vågnede, da han kunne lugte røg.

4. februar skal sagens parter endnu en gang mødes til et retsmøde med en status på sagen.

/ritzau/