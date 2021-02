Mens 2020 var det næstbedste år for landets feriehuse, var historien en noget anden for landets hoteller.

Corona henviste sidste år danskerne til at holde ferie under hjemlige himmelstrøg, og det nød de danske feriehuse godt af.

2020 blev det næstbedste år, når der kigges på antallet af overnatninger i landets feriehuse. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Der var sidste år 19,9 millioner overnatninger i danske feriehuse. Danskere stod for knap ni millioner af dem.

Det er 68 procent - eller 3,6 millioner - flere danske overnatninger end året før. Antallet af udenlandske overnatninger faldt dog med tæt på en tredjedel.

Antallet af overnatninger nåede derfor ikke op på rekordåret 2019. Her var der 20,7 millioner overnatninger.

Også 2021 ser ud til at blive et år, hvor danskerne i stor stil ser frem til at holde sommerferie herhjemme.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, bookede danskerne i december 15.022 uger i danske sommerhuse til juli.

- For perioden oktober til december har danskerne dermed booket 117 procent flere uger i sommerhus til juli, end de havde for samme periode året før.

- Det peger på, at vi i stor stil forventer at holde sommerferie herhjemme i år, skriver hun i en kommentar.

Mens feriehusene oplevede tæt på rekordmange overnatninger, var historien en noget anden for landets hoteller, feriecentre og vandrerhjem.

Særligt hotellerne blev hårdt ramt. Her blev antallet af overnatninger næsten halveret til 8,7 millioner i 2020.

Ifølge Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, skal vi tilbage til midten af 1990'erne for at finde et tilsvarende tal.

- Coronakrisen har ramt hotelbranchen med et hårdt hammerslag og efterlader 2020 som året med det laveste antal overnatninger i 23 år, skriver han i en kommentar.

Han peger på, at der var en meget lille opblomstring i sommermånederne.

- Men i takt med øgede restriktioner og smittefrygt er gæsterne igen blevet væk, som vi så det i krisens indledning.

- Det er således kun de danske campingpladser og lystbådehavne, som nogenlunde holder skindet på næsen i et hårdt kriseår, vurderer han.

/ritzau/