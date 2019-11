Fra næste år skal man vise et spilkort med sin legitimation, når man oddser i kiosker hos Danske Spil.

I fremtiden vil man skulle fremvise et spilkort med sit id, når man oddser hos Danske Spil i en kiosk eller et supermarked.

Danske Spil indfører nemlig et krav om et spilkort i løbet af næste år, hvilket skal dæmme op for, at spilleselskabet bliver brugt til hvidvask.

Samtidig skal det hjælpe til, at unge under 18 år ikke kan spille.

Bagmandspolitiet har for nylig advaret om, at der er stor risiko for hvidvask i spilindustrien, og at kriminelle hvidvasker penge på livet løs hos blandt andet Danske Spil.

Den tekniske løsning til spilkortet er ikke på plads endnu, men det vil både blive fysisk og digitalt.

Danske Spils administrerende direktør, Susanne Mørch Koch, vurderer, at tiltaget vil koste spilleselskabet et betydeligt trecifret millionbeløb i omsætning.

- Danske Spil er hele Danmarks spilleselskab, og vi vil ikke tolerere, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt vores tilbud til danskerne om hyggelige og sjove væddemål kommer i hænderne på vores børn og unge eller misbruges til at vaske ulovlige penge hvide, siger hun i en pressemeddelelse.

Spilkortet skal ikke fremvises, når man spiller Lotto eller andre lotterispil.

