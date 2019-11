Pandora og Vestas er tirsdag i modvind på den danske børs, hvor de to selskabers aktier falder flere procent.

Aktionærer i de danske selskaber Pandora og Vestas har tirsdag en skidt dag.

Begge selskabers aktiekurser falder nemlig med flere procent på fondsbørsen i København, og det skærer milliarder af kroner af værdien hos de to selskaber.

For aktionærerne betyder det, at deres aktier bliver mindre værd.

Efter i underkanten af halvanden times aktiehandel falder Pandora-aktien godt 12 procent. Derved er smykkeselskabet blevet 4,1 milliarder kroner mindre værd, end før tirsdagens handel gik i gang.

Samtidig er vindmøllemageren Vestas blevet 3,5 milliarder kroner mindre værd som følge af et kursfald på lidt over tre procent.

For Pandora skyldes kursfaldet, at selskabet fra morgenstunden har offentliggjort et regnskab, der var dårligere end ventet af analytikerne.

Derudover venter Pandora nu ringere resultater for 2019, end det gjorde før regnskabets offentliggørelse.

Vestas' kursfald kan forklares med negative meldinger fra en af de nærmeste konkurrenter inden for vindmølleindustrien, tysk-spanske Siemens Gamesa, der blandt andet kan fortælle om et fortsat prispres i industrien.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank og tæt følger af blandt andet vindmølleindustrien, bør Vestas-aktien imidlertid ikke skulle reagere for meget på konkurrentens melding.

Det skyldes ifølge ham, at man i aktiemarkedet i forvejen er indstillet på et pres på Vestas' salgspriser.

- Der nævnes fortsat, at der er pres på forsyningskæden, og der opleves også udfordringer nogle steder på tarif-siden (told og afgifter, red.).

- Det er også noget, der påvirker Vestas, men det er ikke mere, end vi i forvejen vidste, at det skulle påvirke, siger Jacob Pedersen til Ritzau Finans.

Samtidig med at Vestas- og Pandora-aktierne falder, dykker også det ledende danske aktieindeks, C25, med 0,7 procent.

/ritzau/