Den danske investeringsbank Saxo Bank har besluttet sig for at lukke ned for alle russiske og hviderussiske kunder.

Det bekræfter Saxo Bank over for B.T.

Det hviderussiske oppositionsmedie Nexta var først til at beskrive nyheden.

»Det er korrekt, at vi har valgt at opsige kundeforhold med vores russiske kunder, det gælder kunder i Rusland og Hviderusland,« siger Lasse Lilholt, der er PR-chef for Saxo Bank i Norden.

»Det er et mindre antal kunder, og en beslutning truffet med baggrund i de skærpede sanktioner, der pålægges netop de to lande,« uddyber han.

Nedlukningen af russiske og hviderussiske kunder i Europa sker fra 8. juni 2022.

Indtil da kan Saxo Bank-kunder fra de to lande fortsat hæve deres penge hos banken og foretage andre transaktioner.

De vil dog være under ekstra tjek, lyder det.

Hvis en kunde ikke når at flytte sine penge fra sin Saxo Bank-konto inden skæringsdatoen, vil Saxo Bank overføre de resterende penge til den konto, overførslen til Saxo Bank kom fra, lyder det i en mail til de russiske og hviderussiske kunder.