Det lyder måske vildt, men nogle af Danmarks rigeste er blevet et kæmpe emne i skotsk politik.

Det drejer sig om Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen samt Lego-familie-milliardæren Kirk Kristiansen, der er kommet under lup for deres skotske besiddelser. Det skriver Finans.dk.

Det skyldes, at regeringen har bestilt en undersøgelse af ejerforholdene i Skotlands landarealer.

Og det er altså her, at de danske milliardærer kommer i fokus. De ejer nemlig en hel masse jord, og det er ikke sikkert, at de kan fortsætte med det.

Specielt Anders Holch Povlsen tiltrækker opmærksomhed. Han er nemlig den største private jordejer i landet.

Undersøgelsen anbefaler nemlig, at man skal kunne tvinge landejere som danskerne at sælge ud, da det vil være bedre for nationen, hvis ikke enkelte ejer store arealer.

»Der er tunge beviser for, at højkoncentreret jordejerskab kan have en skadelig effekt på den landlige udvikling. Det skyldes, at jordejere har magten til at bestemme, hvem der kan få adgang til jorden hvornår, til hvilket formål og til hvilken pris,« skriver kommissionen i sin rapport.

Både Anders Holch Povlsen og Lego-familien har ellers tidligere ikke lagt skjul på, at deres mål er at føre deres jord tilbage til den oprindelige natur.

Men det kunne godt tyde på, at danskerne kan blive tvunget til at skille sig af med noget af det. Det forklarer lektor på Aalborg Universitet Hanne Tange, der har et nært kendskab til skotske forhold, til Finans.dk.

»Hvis skotterne følger op på anbefalingerne i rapporten, vil en stor jordbesidder som Holch Povlsen formentlig blive bedt om at sælge ud. Ikke fordi han er udlænding eller pga. det, han gør med jorden. Men fordi han ejer så meget,« siger hun.

Ifølge rapporten har private ejere omkring 57 procent af det samlede landareal.

Det er kun den engelske kirke, der samlet set ejer mere end Anders Holch Povlsen i Skotland.