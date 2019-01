To af kongerigets mest velhavende mænd har svært ved at få solgt deres imponerende yacht.

Det har fået dem til at sænke prisen med et millionbeløb, som er højere end mange danskeres samlede løn igennem et helt arbejdsliv.

Det skriver finans.dk.

Den imponerende yacht er ejet af rigmændene Kim Vibe-Petersen og Rene Sindlev.

Ejer og direktør for Scanomat, der producerer kaffeautomater, Kim Vibe-Petersen. Foto: ERIK REFNER

Erhvervsmanden René Sindlev. Foto: Matteo Zini

De har skabt deres formuer på henholdsvis kaffeautomater og Pandora. Deres investering i yachten Parsifall III har til gengæld ikke været en god investering.

Yachten kostede mere end 200 millioner at bygge i 2005, men nu forsøger de to rigmænd at sælge yachten for knap 120 millioner kroner.

Det er en rabat på 33 millioner kroner i forhold til den første udbudspris, da de satte den 53 meter lange yacht til salg i 2017.

Hvis du er mere interesseret i at leje yachten kan det også lade sig gøre mod en betaling på 1,5 millioner kroner om ugen.

Foto: Boat International

Foto: Boat International

Men så er der også plads til 12 overnattende gæster i de seks kahytter.

Parsifall III har blandt andet haft kronprins Frederik og kronprinsesse Mary boende.

De to rigmænds fælles selskab, der officielt ejer yachten, har de seneste fem år tabt 116 millioner kroner, skriver finans.dk.