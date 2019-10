Der bliver sendt rekordmange varme retter ud på de danske restauranters borde i disse år. Men bag de mange veldekorerede souffleer og nudelsupper gemmer sig en grim virkelighed.

Og den kan ramme som en kødhammer. Og det gør den formentlig snart.

»Der vil komme et udskillelsesløb i branchen, og det bliver ret voldsomt, det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger Jesper Boelskifte, adm. direktør for Copenhagen Concepts, der driver 13 Mash-restauranter, til Børsen.

Han beretter om stribevis af nye restauranter i Danmark de senere år, og det har gjort det i stigende grad svært at tjene penge, fortæller han.

For selvom indtjeningen med 45,9 milliarder kroner i 2018 er høj som aldrig før, så er der formentlig tale om tal, der er gået over sidste salgsdato.

Her fortæller flere prominente navne i den danske restaurationsbranche, at der lige nu er slået et større brød op, end det danske marked kan fortære.

På blot fire år er omsætningen vokset med 25 procent. Samtidig er indtjeningen pr. ansat faldet med 34,2 procent. Og så er der på få år kommet 1.400 nye restauranter til, så der nu er godt 17.500 i Danmark.

Og det kommer til at kollapse.

I 2018 steg mængden af konkurser i restaurationsbranchen med 92 procent - så tallet ifølge Børsen lå på 501. I år har der allerede været 372 konkurser.

Blandt dem har været flere prominente i form af eksempelvis vietnamesisk-inspirerede LêLê og burgerkæden Rumbles.

Alligevel mener Claus Jorch Andersen fra Deloitte, at man fortsat er i en højkonjunktur i restaurationsbranchen, og derfor forventer han, at antallet af konkurser snart - når billedet vendes - vil eksplodere.

Claus Jorch Andersen fortæller til Børsen, at han ikke vil blive overrasket over en fordobling.