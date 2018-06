Milliarder af danske pensionskroner er investeret i selskaber med gråzoneetik, siger Mellemfolkeligt Samvirke.

København. En del af danskernes pensionsopsparinger vokser på bekostning af miljø og menneskerettigheder.

Mellemfolkeligt Samvirke dokumenterer i en ny rapport, at 10 danske pensionsselskaber har investeret 5,5 milliarder kroner i virksomheder med tvivlsom etik, skriver Politiken.

Det er eksempelvis olieselskabet Shell, der på få år har haft flere end 1000 olieudslip alene i Nigerdeltaet, eller palmeolieproducenten Wilmar, som benytter sig af tvangs- og børnearbejdere.

- På et tidspunkt bliver det for ubærligt for os, at vi selv er med til at krænke menneskerettigheder og ødelægge muligheder for vores børn og børnebørn, siger forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke Helle Munk Ravnborg til Politiken.

Søren P. Espersen, der er kommunikations- og hr-direktør hos Sampension, siger i rundspørgen, at han er enig i, at der i rapporten er tale om virksomheder med problematiske aktiviteter:

- Derfor har Sampension også ekskluderet en del af dem og været i forskellige grader af dialog med de øvrige, siger han.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) understreger, at investorer bør se mulighederne i at investere i langsigtede bæredygtige løsninger, der samtidig giver afkast.

Ministeren vil dog ikke blande sig i, hvordan selskaberne konkret investerer:

- Det er investorernes eget ansvar at sikre "orden i eget hus" og fremme ansvarlighed i deres globale værdikæder og porteføljeselskaber, siger Brian Mikkelsen til avisen.

Mellemfolkeligt Samvirke anerkender, at de danske pensionskasser har styrket både ansvarlighed og gennemsigtighed, og at flere af pensionsselskaberne har til hensigt at være i dialog med tvivlsomme virksomheder for at påvirke dem i en positiv retning.

/ritzau/