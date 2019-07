Grønlandsk guldmine lukkede i 2013 efter økonomiske problemer. Nu skal den åbnes igen med offentlige penge.

Der skal atter graves efter guld i den grønlandske undergrund.

En investering på 15 millioner kroner skal genåbne guldminen Nalunaq, der ligger i den sydligste del af Grønland.

Pengene kommer fra Vækstfonden og Greenland Venture, som har offentlige danske og grønlandske penge i ryggen.

Minen åbnede i 2004, men lukkede igen i 2013, da selskabet bag minen kastede håndklædet i ringen som følge af økonomiske problemer.

Det spillede blandt andet ind, at guldprisen var dykket markant.

Da minen tidligere har været i drift, er der allerede infrastruktur omkring den, og den vil derfor lettere kunne komme op og køre.

- Råstof- og minesektoren har stort potentiale i Grønland, siger Rolf Kjærgaard, direktør i Vækstfonden, i en pressemeddelelse.

- Med investeringen her kan vi bidrage til, at Nalunaq-minen kommer vigtige skridt videre, og selskabet bag er klar til hurtigt at kunne gå i gang med produktion. Det vil bidrage til øget vækst og udvikling i Sydgrønland, siger han.

For år tilbage var store forventninger til et råstofeventyr i Grønland, der på sigt kunne gøre landet uafhængigt af støtte fra Danmark.

Indtil videre har råstofferne dog ikke kastet de forventede resultater af sig.

Guldminen i Nalunaq vil ifølge det grønlandske medie KNR blive den tredje aktive mine i Grønland. Det er ikke oplyst, hvornår den forventes at åbne.

Den anden er en rubinmine ved Qeqertarsuatsiaat - på dansk Fiskenæsset - i den sydvestlige del af landet.

Derudover er der en mine i Kangerlussuaq - Søndre Strømfjord. Her bliver der udvundet anorthosit-malm.

De 15 millioner kommer fra en samlet pulje på 220 millioner kroner, der er en del af en politisk aftale mellem Grønland og Danmark. Den blev indgået i september sidste år.

Danmark har bidraget med 198 millioner kroner og Grønland 22 millioner kroner.

/ritzau/