De to store lokalaviser Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske udkommer ikke på papir torsdag.

Det skyldes et større strømsvigt i Ringsted onsdag aften og nat, som gjorde det umuligt at få aviserne trygt.

Det oplyser chefredaktørerne for de to aviser, Palle Høj og Bente Johannessen, i to separate artikler på Sjællandske Mediers hjemmeside sn.dk.

Strømsvigtet var så omfattende, at det end ikke var muligt at færdigredigere aviserne før deadline.

Det vil i stedet ske torsdag morgen, hvorefter abonnenterne kan læse Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske elektronisk via sn.dk eller lokalavisernes app.

Dem, der foretrækker at læse avisen på papir, må vente med at læse deres avis til i morgen, fredag.

Her udsendes papirudgaven af torsdagsavisen sammen med fredagsavisen.

Et af Sjællandske Mediers trykkerier ligger i Ringsted, hvor strømafbrydelsen spillede mediet et puds.