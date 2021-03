Imens langt de fleste virksomheder har lidt det seneste år, har herretøjsbrandet Les Deux mere end fordoblet sin omsætning.

Ifølge tøjbrandets direktør og medejer, Kristoffer Haapanen, er det blandt andet lykkedes, fordi tøjmærket har forsat sin internationale vækst. Det skriver erhvervsmediet Finans.

»Det er klart, at da coronakrisen ramte, handlede det om at stabilisere brandet. Ingen har stået i en lignende situation tidligere, men vi fandt hurtigt ud af, at vores forretning var solid, havde god likviditet, og kunderne ville fortsat gerne købe vores tøj. Derfor besluttede vi os for, at det for os handlede om at turde investere i tiden efter corona. Det har vi gjort, og det bærer vores seneste regnskab præg af,« siger Kristoffer Haapanen.

I regnskabet fremgår det, at Les Deux i 2020 omsatte for 114 millioner kroner og dermed landede et overskud på 26,2 millioner kroner før skat. Derved er selskabet årsresultat mere end fordoblet.

Det gode resultat skyldes i høj grad, at Les Deux sidste år åbnede fire nye butikker og ti showrooms på tværs af Europa. Samtidig etablerede de et kontor i Paris.

Udover at have erobret Europa har det populære tøjbrand for nylig lukket en stor aftale i USA med den amerikanske varehuskæde Nordstrom, der årligt omsætter for mere end 100 milliarder kroner.

Les Deux kan allerede nu handles i blandt andet Ukraine, Rusland, Estland samt Tyrkiet.

Virksomheden fortæller desuden, at de om fem år forventer at have dobbelt så mange forhandlere som nu, samtidig med at kæden forventer at have spredt sig til 30 forskellige lande.