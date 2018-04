Købmændenes brancheorganisation ønsker et nationalt tobaksforlig for at stoppe skyttegravskrig mellem fløjene.

København. 12 konkrete forslag fra købmændenes brancheorganisation, De Samvirkende Købmænd (DSK), skal inspirere politikerne, så rammerne for det fremtidige salg af tobak bliver skærpet på hensigtsmæssig vis.

De opfordrer politikerne til et nationalt tobaksforlig.

Det fortæller DSK's administrerende direktør, John Wagner.

- Vi synes, at skyttegravskrigen mellem yderfløjene med Kræftens Bekæmpelse på den ene side og Liberal Alliance på den anden side er ufrugtbar.

- Vi vil gerne medvirke til at nå den politiske målsætning om en røgfri generation i 2030. Men det er vigtigt, at folk ikke bare begynder at køre til Tyskland for at købe tobak, for så køber de bare en masse andre varer med hjem, siger han.

Derfor skal merprisen på tobak i forhold til Tyskland ifølge DSK være på cirka 3,50 kroner per pakke, da det ifølge Skatteministeriet ikke burde resultere i en mærkbar stigning i grænsehandlen.

Ud over en merpris på tobak foreslår DSK blandt andet id-krav til alle under 23 år, licenskrav og et forbud mod at have tobak stående fremme ved kasserne.

DSK har gjort sig flere erfaringer ved at kigge mod Sverige og Norge, hvor der er lignende krav, når det gælder salg af alkohol og cigarretter.

Det gælder eksempelvis at hæve aldersgrænsen for id-krav.

- Det har haft stor effekt på salget af alkohol i Sverige. Ved at spørge alle, der ser yngre ud end 23 år, fjerner man det svære skøn, så butikkerne ikke gør noget ulovligt. Det burde minimere risikoen for fejl, siger John Wagner.

Som det er i dag, kan enhver butik eller kiosk sælge tobak uden nogen særlig form for bevilling eller lignende. Det vil DSK have ændret via et licenskrav.

- Der er ikke nogen krav til butikkerne, og de kan ikke forhindres i at sælge tobak, selv om de ikke overholder reglerne.

- Derfor bør vi have et licenskrav, så butikkerne, der overtræder reglerne gang på gang, kan få nogle alvorlige bøder og senere blive frakendt muligheden for at sælge tobak i en periode, siger John Wagner.

Medlemskredsen af DSK omfatter cirka 1400 supermarkeder, discountbutikker og nærbutikker - heriblandt Meny, Spar, Rema 1000, Circle K og 7-Eleven.

/ritzau/