100 millioner dollar. Eller hele 700 millioner danske kroner.

De to danske iværksættere Michael Krog og Kim Eriksen har gjort en god handel, skriver Finans.dk.

Amerikanske Workiva har netop købt deres livsværk Parseport for det imponerende millionbeløb.

Parseport leverer finansielle softwareløsninger og har mere end 50 medarbejder.

Finans.dk citerer en meddelelse fra den amerikanske køber, hvor Parseports stifter og direktør Kim Eriksen udtaler sig om salget:

»At vi kører Parseport sammen med Workiva skaber en fantastisk mulighed for at sætte nye standarder inden for digital rapportering. Samarbejdet med Workiva øger vores globale profil og gør, at vi kan nå ud til endnu flere virksomheder.«

Til Børsen siger Michael Krop om baggrunden for beslutningen:

»De har købt os med den tanke, at vi skal fungere videre og gøre det, vi er bedst til. Vi har fået et par bestyrelsesmedlemmer, men de virker også til at være mere interesserede i at lære af os, og der er også enighed i bestyrelsen om, at de måske har flere kunder, de kan give til os.«

Både Kim Eriksen og Michael Krog fortsætter i ledelsen af virksomheden, og den fortsætter også under samme navn.

Amerikanske Workiva har omkring 2.300 ansatte og base i delstaten Iowa.