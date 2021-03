Antallet af overnatninger på danske hoteller faldt med 78 procent til 295.000 i januar.

Antallet af overnatninger på de danske hoteller faldt med 78 procent i januar, hvor Danmark var lukket delvist ned.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Samlet var 295.000 overnatninger på de danske hoteller i januar, hvilket er omkring en million færre end i januar sidste år, hvor corona var en virus, der primært var et kinesisk fænomen.

Det store fald skal ses i lyset af, at antallet af turister og forretningsrejsende er faldet voldsomt under nedlukningen. Samtidig bliver der ikke holdt konferencer og messer.

I januar havde 154 hoteller - svarende til 28 procent - slet ingen overnatninger i januar, hvilket kan dække over, at hotellerne har valgt at holde lukket.

Det er ifølge Danmarks Statistik det næsthøjeste niveau af hoteller uden overnatninger på en måned nogensinde.

Det er kun overgået af april 2020 under den første coronanedlukning, hvor 37 procent af hotellerne ikke havde overnatninger.

Også feriecentre og vandrerhjem havde langt færre gæster end normalt i januar med et fald i antallet af overnatninger på 69-70 procent.

De campingpladser, som har holdt åbent i januar, har til gengæld været mindre ramt af nedlukningen. Her er antallet af overnatninger faldt med otte procent.

/ritzau/