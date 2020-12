Tysklands eksport af svinekød er bremset op, og det går ud over svineimporten. Det rammer de danske priser.

En overforsyning på det tyske marked har medført, at danske smågrise lige nu sælges til de laveste priser i nyere tid.

Faktisk er priserne faldet så meget, at de sælges til foræringspriser. Det skriver Jyllands-Posten.

Smågrise på 30 kilo sælges i øjeblikket for markedspriser omkring 200 kroner. Samtidig sælges grise på syv kilo for omkring 115 kroner.

De salgspriser er langt under de normale produktionsomkostninger på mellem 350 og 400 kroner.

Sammenlignet med de højeste priser i foråret er der tale om prisfald på cirka 70 procent, skriver Jyllands-Posten.

Årsagen til de store prisfald skal findes i Tyskland, hvor markedsprisen for de danske svineproducenter i høj grad bliver dikteret.

Det seneste års tid er priserne dykket kraftigt på det tyske marked på grund af blandt andet coronaudbrud på store slagterier og fund af svinepest. Det har afskåret hele landet fra at eksportere svinekød ud af EU.

Den manglende mulighed for at eksportere har betydet, at tyske slagterier må omdirigere store mængder kød til hjemmemarkedet, som på den baggrund er blevet overforsynet. Det vil sige, at udbuddet har oversteget efterspørgslen.

I perioder har man i Tyskland kunnet tage toppen af overforsyningen ved hjælp af coronalukninger af slagterierne.

Men lukningerne har til gengæld gjort, at de tyske landmænd ikke har kunnet komme af med deres slagtegrise. Derfor efterspørger færre danske smågrise.

Danske landmænd eksporterer årligt 15 millioner smågrise, og det er i høj grad markedet i Tyskland, der bestemmer prisen på grisene.

Jyllands-Posten skriver, at de landmænd, som vælger at eksportere smågrise til markedsprisen, tidligere år har tjent gode penge.

Men nu har landmændene reelt intet andet valg end at leve med tabene.

/ritzau/