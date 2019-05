Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er for langsom til at behandle fusioner, mener store danske virksomheder.

Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal vurdere, om en virksomhed kan få lov at købe en anden, er sagsbehandlingen for dårlig og langsom.

Sådan lyder kritikken fra virksomhederne Tryg, Imerco og Cult. Det skriver erhvervsmediet Finans.dk.

Virksomhederne peger på, at styrelsen ofte har svært ved at definere et marked og har for uerfarne medarbejdere, som tager udgangspunkt i teoretiske modeller frem for virkeligheden.

Isenkræmmerkæden Imerco måtte i 2017 opgive at købe konkurrenten Inspiration efter et års venten.

Ifølge direktør Frederik Brønnum kostede det omsætning svarende til et større tocifret millionbeløb.

- Ingen havde i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det udviklede sig, som det gjorde.

- Det var helt grotesk, og jeg var meget overrasket over, hvor lang tid Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skulle bruge, siger Frederik Brønnum til Finans.dk.

Tryg købte sidste år konkurrenten Alka, og her tog processen med at få godkendt handlen også omkring et år.

Tryg anslår ifølge Finans.dk, at det kostede en million kroner om dagen at vente på godkendelsen, som også betød usikkerhed hos de ansatte.

Hos energidrikfirmaet Cult lyder det fra tidligere direktør Henrik Overgaard, at 30 procent af de ansatte forlod virksomheden, før selskabets salg til Royal Unibrew blev godkendt efter otte måneder i starten af 2019.

Henrik Overgaard mener, at Cult ville have være "helt i knæ", hvis handlen ikke var blevet godkendt.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontorchef Søren Bo Rasmussen ikke genkende kritikken og siger, at det er svært at sammenligne sagsbehandlingstid fra sag til sag.

Han siger til Finans, at styrelsen ikke er sat i verden for at genere nogen, og det er vigtigt, at der bliver truffet de rigtige beslutninger for både kunder og konkurrenter.

/ritzau/