I danske Zealand Pharma går man langt for at holde på sine medarbejdere.

Så langt, at biotekselskabet tilbyder et bonusprogram, der lige nu har en samlet værdi af 'langt over' over 150 millioner kroner til samtlige ansatte uden for ledelsen.

»Vi ønsker stærkt motiverede medarbejdere, og for at understøtte denne DNA i de folk, vi kigger efter - entreprenante, hårdtarbejdende og konkurrencemindede, som kunne sælge dem selv alle steder og har reel ekspertise - skal de være en del af eventyret,« siger administrerende direktør Emmanuel Dulac til Finans.dk om tiltaget, der er sat sammen på en en særlig måde.

Ordningen er bygget om de såkaldte warrants, der sikrer retten til at købe en aktie til en bestemt pris.

Hos Zealand Pharma betyder det, at de ansatte ifølge Finans.dk er blevet tilbudt aktier til en pris af kun lidt over halvdelen af den samlede værdi på ca. 350 millioner kroner. Det giver altså medarbejderne mulighed for kunne score differencen i form af det store trecifrede millionbeløb.

Selskabet, der har hovedkontor i Danmark, har i de seneste år oplevet stor vækst, der har mere end fordoblet kursen på børsen. Markedsværdien var for nylig oppe og runde 10 milliarder kroner, selv om aktierne er faldet lidt på det seneste.

Der er omkring 400 ansatte i selskabet, der blev grundlagt i 1998, og de kan altså alle kan se frem til en klækkelig lønforhøjelse.

Her spiller de de to såkaldte lægemiddelkandidater Dasiglucagon (blodsukkermiddel) og Glepaglutide (mod korttarmsyndrom) en stor rolle, hvis de bliver godkendte til at rulle ud på markedet.