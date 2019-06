En eksplosion på brinttankstation i Norge betyder, at otte stationer i Danmark er lukket midlertidigt.

Danske ejere af brintbiler må forsøge at få deres tank til at række længst muligt, da alle otte brinttankstationer er lukket ned.

Det skriver Ingeniøren.

Lukningen skyldes en eksplosion mandag på en brinttankstation i byen Sandvika omkring ti kilometer uden for Oslo.

To personer måtte efterfølgende på skadestuen. Der var ifølge videooptagelser flammer og store ødelæggelser på stationen.

Selskabet Danish Hydrogen Fuel driver fire af de otte danske brinttankstationer.

Det sker gennem et samarbejde med olieselskabet OK, industrigasselskabet Strandmøllen og brintselskabet NEL.

Niels Ole Christensen, direktør for OK, bekræfter, at det er ulykken i Norge, som er årsagen til, at de danske stationer er lukket ned midlertidigt.

- Det er brintselskabet NEL, som har leveret teknologien bag tankstationen i Norge og til de stationer, som OK også er er del af i Danmark.

- Og ifølge dem er teknologien bag de danske stationer en anden, og derfor bør der ikke være risiko for en lignende episode på OK-stationer, siger direktør Niels Ole Christensen til Ingeniøren.

De otte danske stationer er i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Kolding, Korsør, Køge, Gladsaxe og København. Ti stationer i Norge er blevet lukket.

Årsagen til ulykken er endnu ikke kommet frem, og det kan tage flere måneder, inden der er en konklusion, lyder det fra Rune Skjold, der er sektionschef hos politiet i Oslo.

- Nu skal vi blandt andet spørge dem, der kender de tekniske aspekter af sådanne stationer og undersøge, hvad der er gået galt.

- Det tager normalt relativ lang tid at lave rapporter og konkludere. Det kan tage et par måneder. Vi vil ikke spekulere på årsager før det, siger han til det norske erhvervsmedie E24.

/ritzau/