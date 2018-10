Afdragsfriheden udløber og boligejere skifter i højere grad til lån med afdrag. Det kan ses i statistikken.

København. I de første ni måneder af 2018 har de danske husholdninger afdraget 26,2 milliarder kroner på deres lån i boliger og sommerhuse. Det er en pæn stigning fra samme periode sidste år, hvor der blev afdraget 24,3 milliarder kroner.

Det skriver Nationalbanken i forbindelse med en opgørelse over realkreditten.

- Afdragsbetalingerne er steget støt siden 2009, og de svarer nu til, at den gennemsnitlige husholdning hvert kvartal nedbringer sin realkreditgæld med 5600 kroner per lånt million.

- Det er omtrent samme niveau, som inden de afdragsfrie lån blev introduceret i 2003, skriver Nationalbanken.

Ifølge Nationalbanken er der flere årsager til, at der bliver afdraget mere på gælden. Lave renter har sendt renteudgifterne ned, og så er der bedre plads til afdrag i privatøkonomien.

Samtidig er lånene blevet ældre. Som hovedregel er de månedlige betalinger til banken i starten mest renter. I takt med at gælden bliver mindre, bliver en større og større del af betalingen afdrag.

- For det tredje er husholdningernes realkreditgæld med afdrag steget med 33 milliarder kroner i 2018 til 831 milliarder kroner.

- Det svarer til 53 procent af det samlede udlån.

- Andelen af lån med afdrag er vokset de seneste år, hvilket både hænger sammen med udløb af afdragsfrihed for nogle lån, og at realkreditsektoren har tilskyndet til lån med afdrag ved at differentiere bidragssatserne, skriver Nationalbanken.

Ud over at afdrage mere har danskerne - både private og virksomheder - rekordmange penge stående i banken.

Ifølge nye tal fra Nationalbanken nåede det samlede indlån i september til 1166 milliarder kroner. Heraf står privatkunder for 639 milliarder kroner, mens erhvervslivet står for 332 milliarder kroner. 195 milliarder kroner ligger hos finansielle virksomheder.

