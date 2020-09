Hvert år importeres mere end 22.000 brugte biler fra Tyskland.

Men det bør danske politikere sætte en stopper for, siger direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, i en pressemeddelelse ifølge Finans.dk.

»Vi har set en række leasingselskaber opstå i Danmark alene med det formål at importere brugte tyske biler. Der er over 1000 leasingselskaber i Danmark, som udelukkende beskæftiger sig med det her. De 800 af dem er enkeltmandsvirksomheder. I min bog blinker alle alarmer i forhold til, at der er et hul i systemet,« siger han.

Bilerne, som bliver importeret til Danmark, er ofte mellem tre og fire år gamle.

Det betyder, at de er billigere at indregistrere på grund af de danske skatteregler for afskrivning og værdiansættelse af køretøjer.



Det er typisk større biler i stor- luksus- og premiumklassen, der passerer den dansk-tyske grænse.

Ifølge Danske bilimportører går den danske statskasse derfor glip af enorme indtægter, da der allerede er betalt købsmoms på bilen i Tyskland.

Samtidig udleder de importerede biler noget mere CO2, end hvis man har købt en tilsvarende bil i Danmark.