2018 har været et godt år for bilbrødrene Bjarne, Peder, Bent og Steen Hessel, som er mændene bag bilfirmaet Ejner Hessel.

Rigtig godt faktisk.

De fire brødre, som overtog firmaet fra deres far Ejner Hessel, går nemlig ud af 2018-regnskabsåret med en omsætning på 5,4 milliarder kroner – det er 500.000 kroner mere end året før, skriver Finans.

Det flotte overskud betyder, at brødrenes bundlinje også har taget et nøk op.

Resultatet efter skat ender dermed på 135 millioner kroner mod 93 millioner sidste år, og er det største firmaet, som blev grundlagt i 1968, nogensinde har haft.

Overskuddet har medført flere ansatte i firmaet, som ejer 24 bilforhandlere overalt i Danmark.

Der er nu 1.049 ansatte, og der har været brug for de ekstra hænder, forklarer Bjarne Hessel.

»Siden 2010 har vi seksdoblet salget af personbiler fra Mercedes-Benz. Det øgede salg kan blandt andet tilskrives, at Mercedes har lagt sig i selen for at udvide deres sortiment, så de nu appellerer til flere kunder,« siger han i en pressemeddelelse.

Desuden peger Bjarne Hessel på en fortsat vækst inden for både vare- og lastbiler, hvor nye modeller fra producenterne samt satsningen på de miljørigtige motorer har givet mange positive tilbagemeldinger fra kunderne.

Det flotte overskud betyder, at brødrene vil udbetale 50 millioner kroner i udbytte.

I 2017 lød tallet på 40 mio. kr., mens det i 2016 lød på 24 mio. kr.

Hessel-brødrene har været at finde på Berlingske Business' liste over mest velhavende danskere i 2015 med en formue på 1,2 milliarder kroner.