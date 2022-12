Lyt til artiklen

Den danske vaccineproducent Bavarian Nordic har indgået en aftale til en værdi af 83 mio. dollar.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse. Beløbet svarer til 581 mio. kr.

Aftalen er indgået med det amerikanske forsvar, og den omhandler videreudvikling af vaccine mod hesteencephalitvirus.

Virussen kan give influenzaagtige symptomer samt risiko for hjernebetændelse og død. Den betragtes desuden som potentielle biologiske trusler og har tidligere været udforsket som muligt biologisk våben, oplyser selskabet i fondsbørsmeddelelsen.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, er begejstret for aftalen.

»Vi er stolte af at fortsætte vores partnerskab med den amerikanske regering om udviklingen af en vaccine til bekæmpelse af hesteencephalitvirus, som ofte fører til alvorlige komplikationer og endda død. Ved at bruge den samme platformsteknologi, som vores mpox-vaccine også er udviklet på, udnytter vi vores kerneerfaring inden for forskning og udvikling samt vaccinefremstilling til at hjælpe med at opbygge et stærkere beredskab for USA og dets borgere, og vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med DoD om dette vigtige program,« udtaler Paul Chaplin.

Bavarian Nordic oplyser yderligere, at der endnu ikke eksisterer en godkendt vaccine mod virussen.

