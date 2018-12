Det er skidt, at finansmarkederne har spillet Danske Bank et puds, men der bor godt nyt i nedjustering.

Danske Bank måtte torsdag aften bide i det sure æble og nedjustere sine forventninger til 2018 med over en milliard kroner. Det er uroplagede finansmarkeder, der har ramt bankens indtjening. Banken skriver dog samtidig, at kerneforretningen går fint.

Efter nedjusteringen venter Danske Bank et overskud på 15 milliarder kroner for 2018. Tidligere var der ventet et plus på 16-17 milliarder kroner.

- Nedjusteringen vækker ikke de store bekymringer hos mig. De finansielle markeder er sværere at tjene penge i, og det ser vi resultatet af.

- Men det er ikke et resultat af, at den underliggende forretning er i problemer. Og det er i sig selv positivt, siger Danske Bank-analytiker ved Sydbank Mikkel Emil Jensen.

2018 - og 2017 for den sags skyld også - har for Danske Bank været domineret af den store hvidvasksag i Estland, hvor bankens filial i årevis lod milliarder og atter milliarder euro strømme igennem sig.

Sagen har kostet Danske Bank dyrt i form af markedsværdi, image og mere eller mindre hele den øverste ledelse i form af topdirektør og bestyrelsesformand.

- Investorerne har nogle bekymringer om, hvad hvidvasksagen kan betyde for den underliggende forretning.

- I tredje kvartal havde det ikke haft en større effekt. Og i nedjusteringen skriver de, at kerneforretningen fortsat udvikler sig fint, siger Mikkel Emil Jensen og fortsætter:

- Så der er meget, der tyder på, at der ikke er mange i spor af hvidvasksagen at finde i den underliggende forretning.

Han fortæller, at investorer og analytikere specielt lige nu og ind i starten af 2019 holder øje med, om sagen rammer forretningen.

- Danske Bank er til en form for eksamen lige nu. Forløber starten af 2019 også uden de store modvinde i forretningen, så synes jeg, at Danske Bank har fået fraskrevet sig noget af den risici, der er i aktien, siger Sydbanks analytiker.

/ritzau/