Danske Banks hvidvaskskandale fortsætter med at skabe fokus på, om eksisterende myndigheder er opgaven voksen.

København. Skandalen om hvidvask af trecifrede milliardbeløb i Danske Banks estiske filial ruller videre, alt imens flere og flere myndigheder melder sig med deres undersøgelser.

Men nationale myndigheder er udfordrede af en sag som denne, der muligvis er historiens største hvidvaskskandale. Det skriver The Guardian i weekenden ifølge Ritzau Finans.

- Europa har et stort hvidvaskproblem.

- Indtil vi ser topchefer holdt fuldt ansvarlige for kriminelle handlinger og seriøse bøder til de involverede banker, vil denne slags skandaler fortsætte i årtier endnu, siger Nienke Palstra fra Global Witness, en organisation, som bekæmper korruption, til avisen.

I Danmark er Bagmandspolitiet i gang med en efterforskning, og Finanstilsynet har genåbnet sin undersøgelsen.

Finske myndigheder er også gået ind i sagen, og myndigheder i USA og Storbritannien har ligeledes fortalt, at de undersøger Danske Bank.

Der er dog tvivl om, at de mange myndigheder nogensinde vil kunne tackle udfordringen med at komme til bunds i skandalen.

- Hvidvask af penge er en transnational forbrydelse. Danske Bank-skandalen involverer 32 valutaer, selskaber fra Cypern, Britiske Jomfruøer og Seychellerne.

- Kunderne i den estiske filial er sporet til Rusland, Aserbajdsjan og Ukraine, skriver The Guardian.

Tom Keatinge, direktør for centeret for finansiel kriminalitet hos Royal United Services Institute, peger samtidig på, at hvidvask er en grænseløs beskæftigelse.

- Hvidvask af penge er en global industri, og hvis man opererer på national basis, kan man ligeså godt lade være.

- Grænserne er ubetydelige, når man strukturerer disse transaktioner, mens grænserne ikke er ubetydelige for politifolkene, som jagter dem, siger han.

Kilder har fortalt til Financial Times, at den britiske undersøgelse særligt vil være rettet mod britisk registrerede selskaber, der er oprettet som såkaldte "Limited Liability Partnerships".

- Truslen fra brugen af britiske selskabsstrukturer som en måde at hvidvaske penge på kendes bredt, og NCA arbejder sammen med partnere på tværs af regeringen for at begrænse de kriminelles mulighed for at benytte sig af dem, lød en udtalelse fra NCA (National Crime Agency).

Torsdag gav EU-Kommissionen også sit besyv med omkring skandalen, da kommissæren for retlige anliggender, Vera Jourová, kaldte den "den største skandale" i Europa.

- Dette er den største skandale, vi nu har i Europa, hvilket også er en ubehagelig lektie, som illustrerer behovet for at være mere overvågen og for mere omfattende undersøgelser, sagde kommissæren.

/ritzau/