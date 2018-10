Den estiske afdeling er centrum i en sag om mistænkelige transaktioner for 1500 milliarder kroner.

København. Danske Bank er i gang med at lukke ned for dele af sin forretning i Estland. Den proces vil tage et års tid, siger pressechef Kenni Leth til Ritzau Finans.

- Mange kunder har et opsigelsesvarsel og andet, der gør, at vi må gøre det i forskellige tempi.

- Vi gik gradvis i gang med at sende breve ud til kunderne i april om, at bankens services stopper, siger pressechefen til Ritzau Finans.

- Vi regner med, at processen kommer til at tage et års tid, siger han.

Banken vil lukke for lokale kunder og fremover kun satse på selskaber med et nordisk tilhørsforhold. Det blev annonceret i april.

Det betyder, at Estland vil lukke sin konto i banken, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Da Danske Bank i fremtiden kun vil koncentrere sig om at servicere udenlandske erhvervskunder og deres datterselskaber i Estland, anser ministeriet det ikke for nødvendigt at have en konto der længere, siger en talsmand fra det estiske finansministerium til Reuters.

Kenni Leth ønsker ikke at kommentere kundeforhold over for Ritzau Finans.

Danske Banks estiske afdeling har været i fokus i en omfattende hvidvasksag med mistænkelige transaktioner for 1500 milliarder kroner.

Filialen er i perioden 2007-2015 blev brugt af blandt andre russiske rigmænd tæt på Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Sagen blev oprullet af Berlingske, som har afsløret, at banken i flere tilfælde sad advarsler fra en anonym whistleblower overhørig.

I september offentliggjorde Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. I samme ombæring annoncerede direktør Thomas Borgen, at han vil træde tilbage. Det blev en realitet for nylig.

Jesper Nielsen er nu midlertidig direktør i banken.

