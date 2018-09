Ole Andersen, bestyrelsesformand for Danske Bank, vil på et senere tidspunkt forlade banken efter skandale.

København. Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, bliver, "til opgaven er løst", men vil derefter forlade banken, siger han onsdag på et pressemøde om hvidvask.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen har allerede meldt sin afgang som følge af den store hvidvaskskandale, der har præget banken i over et år. Borgen fratræder, når hans afløser er fundet.

Onsdag bliver en stor, intern rapport om hvidvasksagen præsenteret. På et pressemøde bliver Ole Andersen spurgt om, hvorfor han ikke også selv har meldt sin afsked oven på sagen.

- Det er et spørgsmål, jeg har overvejet nøje. Når jeg vælger ikke at gå, så er det fordi, det tjener banken bedst.

- Man kan selvfølgelig argumentere for, at jeg burde påtage mig det institutionelle ansvar. Men det er ikke ideelt, at formand og administrerende direktør forlader banken samtidig.

- En samlet bestyrelse har anmodet mig om at blive for at løse de vigtigste opgaver, der er foran os. Men når de vigtige opgaver er fuldført, så har jeg lov til at gå, siger Ole Andersen.

/ritzau/