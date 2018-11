Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, er blevet presset til at stoppe af flere store aktionærer.

Danske Bank får ny bestyrelsesformand 7. december, hvor Ole Andersen forlader bestyrelsen efter pres fra flere store aktionærer.

Danske Bank har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.

Det er storaktionæren A.P. Møller Holding, der er ejet af Mærsk-familien, som har indkaldt til generalforsamlingen.

Ud over Ole Andersen stopper Jørn P. Jensen i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.

Til gengæld står Karsten Dybvad, direktør for Dansk Industri, til at blive ny formand, mens Jan Nielsen, er sat til at blive ny næstformand. Han er i dag investeringsdirektør i A.P. Møller Holding.

Mærsk-familien mener sammen med en række andre aktionærer, at der er behov for et skift i bestyrelsen for at genoprette tilliden til banken, som har lidt et knæk som følge af sagen om hvidvask i Estland.

Det fortalte Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Holding, da selskabet krævede en ekstraordinær generalforsamling i sidste uge.

- Vi mener, at tiden er inde, fordi banken er inde i en tillidskrise, og der hænger store, sorte skyer over den. Vi mener, at der ledelsesmæssigt behøver at komme nye navne på banen.

- Den skal også tjene lidt penge, så det handler om at finde den balance, hvor vi opfører os ordentligt, men samtidig også kan være en bank, der udvikles finansielt, siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla til DR.

Ole Andersen annoncerede allerede ved offentliggørelsen af Danske Banks interne undersøgelse af hvidvasksagen, at han ville trække sig fra sin post, men på daværende tidspunkt satte han ikke dato på.

To yderligere medlemmer af bestyrelsen, næstformand Carol Sergeant og Rolv Erik Ryssdal, stopper også snart.

Det sker dog først ved den næste almindelige generalforsamling, som løber af stablen i marts 2019.

/ritzau/