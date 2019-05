Danske Banks aktier har ikke været så lidt værd, som de er i dag, siden september 2013.

Aktierne bliver nemlig fredag forhandlet helt ned til 116 kroner – markant mindre end da banken var på sit højeste.

Faktisk har bankens aktier ikke været så lave, som de er nu, siden 9. september 2013, hvor der var usikkerhed om, hvilken administrerende direktør, Danske Bank ville ansætte, skriver Børsen.

Valget stod mellem Eivind Kolding og Thomas F. Borgen. Da sidstnævnte trådte til, begyndte aktiernes værdi at stige igen.

De steg og steg indtil de ramte et højdepunkt 20. juli 2017.

Her var aktierne 259,50 kroner værd. Det vil sige, at aktierne siden sit højeste punkt er faldet med 55,3 pct. og at aktionærerne derfor har mistet 128,6 milliarder kroner.

Vendepunktet for aktierne var hvidvask-skandalen, som Berlingske begyndte at rulle op i marts 2017.

Her kom det frem, at Danske Banks filial i Estland havde hvidvasket milliarder af kroner.

I september samme år igangsatte Danske Bank interne undersøgelser af sagen.

Aktiedykket er blot en af de nedture, Danske Bank har oplevet i forbindelse med hvidvask-sagen.

Også kundetilfredsheden i banken styrtdykkede, og kunderne flygtede væk fra banken.

Desuden begyndte Danske Bank 2019 med et overskud på blot tre milliarder kroner, hvilket er et fald på 39 pct. sammenlignet med året før.